Neymar se manifesta sobre coronavírus: ‘Sigam as recomendações’

Reprodução Neymar usa máscara em meio ao surto de coronavírus



Neymar voltou a se manifestar sobre a pandemia de Covid-19. Depois de postar uma foto de máscara e escrever “Fora coronavírus”, o atacante do Paris Saint-Germain pediu que as pessoas atendam as recomendações das autoridades e fiquem em casa.

“Não é o vírus que circula, são as pessoas”, diz um post compartilhado por Neymar. Na legenda, o camisa 10 do time parisiense e da seleção brasileira pediu “sigam as recomendações” e colocou as hashtags #fiqueemcasa e #laveasmaos.

Com o Campeonato Francês paralisado e os treinos do PSG suspenso, Neymar está de folga. Em suas redes sociais, o jogador vem demonstrando que busca manter a boa forma em dia ao continuar treinando separadamente.