Nico Williams se lesiona e vira nova dúvida da Espanha para a Copa do Mundo

Jogador de 23 anos caiu em campo e deixou a partida aos 37 minutos do primeiro tempo da derrota do Athletic Bilbao para o Valência por 1 a 0

ANDER GILLENEA / AFP Nico passará por exames médicos nesta segunda-feira para determinar a gravidade da lesão



O atacante Nico Williams, titular da seleção da Espanha, sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda neste domingo e virou dúvida para a disputa da Copa do Mundo. O jogador de 23 anos caiu em campo e deixou a partida aos 37 minutos do primeiro tempo na partida em que seu time, o Athletic Bilbao, perdeu para o Valência por 1 a 0. Ele foi substituído por seu irmão, Iñaki.

Nico Williams passou parte da temporada se recuperando de uma pubalgia e, na rodada anterior, marcou duas vezes e deu uma assistência na virada contra o Alavés por 4 a 2. A expectativa em dar sequência à boa fase diante de sua torcida, no Estádio San Mamés, acabou em preocupação.

“Ele me disse que nunca havia sentido esse desconforto antes e agora está mancando”, afirmou Iñaki sobre seu irmão.

Nico passará por exames médicos nesta segunda-feira para determinar a gravidade da lesão, que acontece a cerca de um mês da Copa do Mundo e menos de duas semanas antes da convocação do técnico da Espanha, Luis de la Fuente. Mesmo que a contusão não tire o atacante do Mundial, Nico deve perder o restante de La Liga, no qual o Athletic Bilbao enfrenta Espanyol, Celta de Vigo e Real Madrid.

Uma das favoritas ao título da Copa, a Espanha já tem a preocupação com Lamine Yamal, que também se recupera de uma lesão muscular que o tirou do jogo do Barcelona contra o Celta, no dia 22 de abril. A Espanha está no Grupo H da Copa do Mundo, ao lado de Uruguai, Arábia Saudita e da estreante Cabo Verde.