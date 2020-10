Nilson Cesar elogia Felipão por aceitar a proposta do Cruzeiro: ‘É rico e não tem medo’

Confira o que o narrador do Grupo Jovem Pan falou sobre a chegada de Luiz Felipe Scolari na Raposa

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/Cruzeiro Nilson Cesar exaltou a contratação do Cruzeiro



O Cruzeiro oficializou na noite da última quinta-feira, 15, o treinador Luiz Felipe Scolari como novo treinador do seu time principal. Para o narrador Nilson Cesar, do Grupo Jovem Pan, o técnico pentacampeão do mundo com a seleção brasileira mostrou coragem em assumir o time que ocupa a zona de rebaixamento da 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. Ainda assim, no entendimento de Nilson, o “sim” de Felipão para a Raposa não foi nada surpreendente, já que o comandante gosta de um desafio.

“Sinceramente, eu não fiquei surpreso com Luiz Felipe Scolari aceitando a proposta do Cruzeiro. Teve uma discussão no nosso Esporte em Discussão dizendo que isso era impossível, mas eu disse que não. É um treinador que já ganhou uma Copa do Mundo com sete vitórias e de forma invicta. Ele não precisa provar nada para ninguém. Quando chega à essa altura do campeonato e com o bolso cheio, que é o caso do Felipão, e uma carreira brilhante, ele não tem mais necessidade de provar mais nada. Esse tipo de cara gosta de desafio. Então, minha análise foi assim”, disse o profissional da Jovem Pan.

Atualmente, o time mineiro é o penúltimo colocado da Série B, somando 12 pontos em 15 rodadas disputadas – vale lembrar que o Cruzeiro começou o torneio com menos 6 pontos devido a uma punição da Fifa. Ainda assim, Nilson Cesar acredita que Luiz Felipe Scolari recolocará o clube na elite do futebol nacional. “O Cruzeiro é gigante, tem uma história maravilhosa e não pode viver o que está vivendo. Muitos erros, gestões erradas e erros em cima de erros. Muita coisa ruim foi feita no clube. E o Felipão está lá com todo status de campeão do mundo, de um técnico vencedor. Quer saber de uma coisa? Ele fará um trabalho de recuperação no Cruzeiro. O time está na zona de rebaixamento da Série B, mas o primeiro colocado não é um time superior tecnicamente, não. O Cruzeiro tem que reagir e precisava de uma injeção assim. Talvez uma injeção com o Felipão funcione no Cruzeiro”, afirmou.

“Não me venha com essa bobagem de que o Felipão é um ex-treinador em atividade. Ele é um técnico extremamente experiente, capaz e eu entendo perfeitamente o que passou na cabeça dele. ‘Não preciso provar mais nada para ninguém, vou pegar esse desafio, já trabalhei no Cruzeiro e gosto de futebol’, pensou ele. Parabéns, Felipão. Acho que você fez muito bem. Quero te aplaudir. Você tem todas as condições de tirar o Cruzeiro dessa situação e colocá-lo em outro patamar, onde ele deve estar”, completou Nilson Cesar.