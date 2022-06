No clássico dos ‘pressionados’, Atlético-MG vence o Flamengo por 2 a 0

Galo chega ao terceiro lugar na tabela, enquanto o rubro-negro é apenas o 13º

FERNANDO MORENO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Ademir marcou o segundo gol da vitória do Atlético Mineiro contra o Flamengo



No clássico da rodada no Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro se saiu melhor e venceu o Flamengo por 2 a 0. A vitória deixou o Galo em terceiro com 21 pontos, enquanto o rubro-negro é 13º na tabela com 15 pontos. A partida no Mineirão foi bem movimentada, mas teve o maior protagonismo dos donos da casa. Aos 35 minutos, Guilherme Arana cruzou, Diego Alves defendeu parcialmente e no rebote, Nacho empurrou para as redes. O segundo tempo foi mais truncado e o Flamengo chegou com pouco perigo. Aos 40 minutos, Ademir dominou cruzamento e chutou de perna esquerda, batendo no cantinho de Diego Alves e ampliando o marcador. Os times voltam a se enfrentar no meio de semana pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Na próxima rodada do Brasileirão, o Flamengo recebe o América-MG no sábado e o Atlético enfrenta o Fortaleza no mesmo dia.