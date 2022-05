No clássico mineiro, Atlético vence o América e afunda rival na Libertadores

Coelho só tem 1 ponto e está na lanterna do Grupo D, enquanto o Galo lidera com 8 pontos

ANDRé ARAúJO/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Nacho fez o segundo gol do Galo no Independência



O clássico mineiro entre América e Atlético, pela 4ª rodada da Copa Libertadores da América, terminou com vitória do Galo por 2 a 1. Os comandados de Mohamed aproveitaram desatenção do Coelho e finalizaram bem. A vitória deixa o Atlético com 8 pontos, na liderança do Grupo D, enquanto o América é o lanterna com apenas 1 ponto. Considerando que faltam duas rodadas, o Coelho ainda pode conseguir uma vaga. Em jogo um pouco devagar, Arana foi quem abriu o placar depois de bom passe de Hulk na pequena área. Aos 37, Arana cruzou na área e Nacho ampliou. No lance seguinte, em cobrança de escanteio, Conti empurrou para as redes e diminuiu. No segundo tempo, o nome do jogo foi Jaílson com duas grandes defesas. Aos 81, Keno perdeu um gol feito, sozinho de frente para o gol. Na próxima rodada, o Galo recebe o Independiente del Valle dia 19 de maio, às 19h (horário de Brasília) e o América enfrenta o Tolima, fora de casa, um dia antes às 21h.