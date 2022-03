No primeiro jogo da semifinal do Carioca, Flamengo vence o Vasco por 1 a 0

Gabriel Barbosa marcou de pênalti o único gol; partida de volta será no domingo

JORGE RODRIGUES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Gabriel é o artilheiro do Cariocão com sete gols



Na noite desta quarta-feira, 16, Vasco e Flamengo se enfrentaram no Maracanã pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. O time rubro-negro saiu em vantagem com 1 a 0. O jogo de volta acontece no domingo, dia 20, às 16h (horário de Brasília), em São Januário. O início da partida teve mais domínio do Flamengo, os vascaínos tinham dificuldade de sair com a bola nos pés. Thiago Rodrigues fez importantes defesas, mas aos 40 minutos um pênalti foi marcado para o Flamengo com auxílio do VAR após toque de mão na grande área. Gabriel bateu e converteu, abrindo o placar. Ele é o artilheiro do campeonato com sete gols. No segundo tempo, o Vasco se lançou mais ao ataque e aos 11 minutos forçou boa defesa de Hugo. A partir daí a equipe ainda chegou em cobrança de falta de Nenê, mas sem levar perigo. O Flamengo diminuiu a intensidade e o jogo ficou ‘morno’. No fim, o time tentou ampliar, mas não foi efetivo e o placar terminou 1 a 0.