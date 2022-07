No sufoco, Atlético-MG vence o Emelec por 1 a 0 e está nas quartas da Libertadores

Hulk marcou o único gol no Mineirão, de pênalti; Galo espera vencedor de Palmeiras x Cerro Porteño

ANTILDES BICALHO/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Hulk, que tinha desperdiçado pênalti na ida, marcou na volta e deu vitória ao Galo



No sufoco, o Atlético Mineiro se classificou para as quartas de final da Copa Libertadores da América. Após empate no Equador, o Atlético Mineiro recebeu o Emelec nesta terça-feira, 05, para decidir a vaga às quartas de final da Copa Libertadores da América e empatou no tempo normal, em 0 a 0. A partida foi diferente da ida, com o Galo menos embalado. O primeiro tempo foi sonolento, apenas com um lance de perigo aos 16 minutos em que a zaga equatoriana afastou. No segundo tempo, uma checagem de pênalti no VAR aos 20 minutos deixou o Mineirão tenso, mas não foi marcado. Aos 31 minutos, pênalti foi marcado para o Atlético. Hulk foi para a cobrança e converteu. O Emelec sentiu o golpe e não conseguiu mais levar perigo. Agora o Galo espera o vencedor de Palmeiras e Cerro Porteño para o duelo das quartas. O atual bicampeão tem a vantagem por 3 a 0 na ida.