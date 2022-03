Nos acréscimos, Corinthians empata com o Atlético-MG no Brasileirão Feminino

Leidiane abriu o placar com um golaço, e Grazi empatou aos 49 minutos do segundo tempo

ALLAN CALISTO/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO Corinthians teve muitas dificuldades durante o jogo no Independência



Em jogo eletrizante no encerramento da segunda rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, o Atlético-MG recebeu o Corinthians, no estádio Independência, nesta segunda-feira, 14, e empatou em 1 a 1. As Vingadoras saíram na frente e o Corinthians empatou aos 49 minutos. A partida foi bem disputada. O primeiro tempo teve muitos passes errados das Vingadoras e uma grande dificuldade das Brabas de criar jogadas e finalizar com exatidão. O segundo tempo foi mais aberto. Logo aos 5 minutos, Leidiane bateu de longe e abriu o placar com um golaço. Como resposta, aos 11 minutos, Bianca Gomes recebeu livre de frente para o gol, mas chutou pra cima. As brabas ainda tiveram uma boa chance com Mylena, mas a bola também foi pra fora. Nos acréscimos, aos 49 minutos, Grazi aproveitou uma bola alta na pequena área e chutou de costas para o gol, empatando o jogo. Essa foi a primeira vez que as duas equipes se enfrentaram na história. O Atlético-MG segue sem vencer no torneio. Na próxima rodada, as Brabas enfrentam o Cruzeiro na sexta-feira, dia 18, às 20h (horário de Brasília), enquanto o Atlético viaja para jogar contra o Grêmio, no sábado, dia 19, às 16h.

DAÍ, LEIDIANE?! 😱 A camisa 2 acerta um chutaço pra abrir o placar! Atlético-MG 1×0 Corinthians #BrasileirãoFeminino pic.twitter.com/XrZvl9qKPK — Goleada Info (@goleada_info) March 15, 2022

Confira os resultados da segunda rodada:

Grêmio 1 x 1 Palmeiras

RB Bragantino 0 x 1 Ferroviária

Santos 4 x 1 São José

CRESSPOM 1 x 3 Flamengo

ESMAC 0 x 4 Internacional

Kindermann 0 x 0 Cruzeiro

São Paulo 3 x 1 Real Brasília