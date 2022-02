Nos pênaltis, Atlético-MG vence o Flamengo e conquista a Supercopa do Brasil

Após empate por 2 a 2 no tempo regulamentar, título foi decidido após a cobrança de 12 penalidades para cada lado; Éverson, que perdeu sua cobrança, foi o herói do título

ALEXANDRE NETO/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Hulk marcou um gol e converteu suas duas cobranças de pênalti



Em partida disputada na Arena Pantanal na tarde deste domingo, 20, o Atlético-MG, campeão do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, e o Flamengo, vice do Brasileirão, disputaram o título da Supercopa do Brasil. No tempo regulamentar, o jogo acabou empatado em 2 a 2, mas o Atlético-MG levou a melhor nas penalidades, vencendo por 8 a 7. No fim do primeiro tempo, Nacho Fernández abriu o placar e fez o Galo ir para o intervalo com vantagem. Na segunda etapa, Gabigol e Bruno Henrique viraram para o Flamengo, mantendo essa vantagem até o fim da segunda etapa, quando Hulk igualou o marcador. Nos pênaltis, todos os jogadores das duas equipes tiveram que fazer suas cobranças e o título foi decidido apenas na 12ª cobrança, quando Everson defendeu e garantiu o título para o Atlético-MG. O jogo marca o início da temporada de 2022 do futebol nacional.