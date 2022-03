Nos pênaltis, Fluminense é eliminado da Copa Libertadores

Flu venceu por 3 a 1 na ida, mas perdeu de 2 a 0 no Defensores del Chaco; nas penalidades, goleiro Olveira defendeu duas bolas

EFE/Nathalia Aguilar Flu perdeu por 2 a 0 no tempo normal



O Fluminense foi eliminado na terceira fase da Copa Libertadores. Na noite desta quarta-feira, 16, a equipe carioca perdeu por 2 a 0 para o Olimpia-PAR no Defensores del Chaco e, por ter vencido a ida por 3 a 1, teve a decisão da vaga na fase de grupos decidida nos pênaltis. Willian e Felipe Melo pararam no goleiro Olveira e o Olimpia converteu 4 cobranças. A equipe paraguaia fez um jogo bom contra o Fluminense, que deu muito campo ao adversário e o viu crescer durante os 90 minutos. O primeiro gol dos paraguaios saiu aos 36 minutos, com Recalde. O Fluminense chegou a marcar com David Braz, mas o lance foi anulado. No segundo tempo, o jogo ficou mais dramático quando Nino foi expulso aos 35. Não demorou muito e o Olimpia aproveitou o recuo dos cariocas. Aos 44 minutos, Paiva apareceu na pequena área, aproveitou uma bola rebatida e fez o segundo gol, empatando o duelo em 3 a 3. A decisão pela vaga na fase de grupos, então, foi para os pênaltis. Willian e Felipe Melo perderam as duas primeiras cobranças, apenas André converteu. Fábio não conseguiu segurar os quatro chutes dos adversários e o Fluminense foi eliminado.