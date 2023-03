Nos pênaltis, Independiente del Valle bate o Flamengo e é campeão da Recopa Sul-Americana

Equipes empataram no agregado do tempo normal e nas cobranças, Arrascaeta perdeu sua cobrança

DELMIRO JUNIOR/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Independiente del Valle é campeão da Recopa pela primeira vez em sua história



No Maracanã lotado e debaixo de chuva, o Flamengo recebeu o Independiente del Valle pelo jogo de volta da final da Recopa Sul-Americana venceu no tempo normal por 1 a 0, levando a decisão para a prorrogação com o agregado de 1 a 1, mas nos pênaltis perdeu para os equatorianos, que ficaram com o título inédito. Esse é o terceiro título que o Flamengo disputa e perde nesse início de temporada. Vitor Pereira ainda não conseguiu dar uma resposta de seu trabalho à torcida. O primeiro tempo foi de total domínio dos donos da casa. Aos 16 minutos, Pedro balançou as redes, mas o lance foi anulado por impedimento. O Flamengo seguiu criando bastante e colocou duas bolas na trave, mas faltava a perfeição na finalização. Os equatorianos estavam satisfeitos com a vantagem construída na ida e não se arriscaram. No segundo tempo, o Independiente melhorou e começou a pressionar mais a bola e chegou mais ao ataque. O jogo foi se desenrolando e os cariocas ficando nervosos, assim como a torcida, e os erros de passe aumentaram. Até que no último minuto, Arrascaeta marcou o gol e levou a decisão para a prorrogação. Nos pênaltis, Arrascaeta perdeu o pênalti e por 5 a 4, o Independiente sagrou-se campeão.