Novela: Marcos Braz atualiza situação da negociação por Gabigol

Divulgação/Flamengo Flamengo



Marcos Braz, vice-presidente de Futebol do Flamengo, atualizou a situação da negociação envolvendo Gabigol, durante entrevista coletiva após a apresentação de Thiago Maia, novo reforço do Rubro-Negro, nesta quinta-feira (23). O cartola afirmou que deseja resolver o negócio até segunda (27).

“A expetativa ainda é a mesma. O Flamengo vem tentando fazer os ajustes pertinentes nessa contratação. Em relação ao Gabriel estar aqui na apresentação, hoje o Gabriel é atleta da Inter. A Inter que vai estabelecer, pelo menos à priori, o que o atleta tem que fazer. Até lá, lógico, a gente vai trabalhando para que se possa resolver isso antes de segunda-feira. O Flamengo continua muto tranquilo nessa situação, ciente de que está se fazendo o máximo. Tanto a Inter quanto o estafe do jogador, que também vêm se esforçando para fazer esse ajuste final”, afirmou Marcos Braz.

A negociação entre Flamengo, Inter de Milão e Gabigol já se arrasta desde antes do fim da temporada passada. O atacante, artilheiro do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, estava emprestado ao Rubro-Negro até o fim de 2019. Sem contrato com o clube carioca, Gabriel Barbosa não faz parte dos planos dos italianos.