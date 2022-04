Novidade do SporTV e Premiere em transmissão do Brasileiro causa polêmica

Torcedores não curtiram novo recurso dos canais para mostrar o tempo de partida

Reprodução Canal de transmissão oficial trouxe mudança no relógio do jogo



O Campeonato Brasileiro Série B está no ar. Nesta sexta-feira, 08, a segunda divisão do campeonato nacional teve início com uma novidade que não agradou os fãs. O SporTV e Premiere, canais oficias de transmissão nessa temporada, mudaram a forma de exibição do tempo do jogo. O famoso relógio que ficava ao lado do placar foi substituído por uma ‘linha do tempo’ que, ao se aproximar do placar, significa que a partida está acabando. Porém, não é possível ver os segundos e causou desconforto por ‘cortar’ parte da imagem. Nas redes sociais, os torcedores não curtiram a mudança. Muitas críticas foram feitas: “Petição pelo fim imediato da horrível, desnecessária e jamais pedida por ninguém linha do tempo do Sportv e Premiere”, escreveu um usuário. “Eu prefiro ficar só com a imagem do jogo, sem tempo e placar, do que aguentar esse risco nojento na tela”, disse outro.