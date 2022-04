O poder do Dérbi: Relembre clássicos que mudaram o destino de Palmeiras e Corinthians

Partidas entre Verdão e Timão têm o poder de transformar o ano dos rivais, para o bem ou para o mal; próximo duelo será neste sábado, na Arena Barueri

Palmeiras e Corinthians fazem um dos clássicos mais tradicionais do país e costumam protagonizar jogos emblemáticos. Desde 2014, com a inauguração do Allianz Parque e a construção da Neo Química Arena, os Dérbis passaram a ser ainda mais quentes. Em um deles, ocorrido em abril de 2016, uma briga entre uniformizadas fez com que o então secretário de Segurança Pública de São Paulo, Alexandre de Moraes (ministro do STF desde 2017), determinasse que clássicos ocorressem somente com a presença de uma única torcida nos estádios paulistas. Mais do que esquentar o clima entre palmeirenses e corintianos, várias partidas entre Alviverde e Timão também mudaram o ambiente dos clubes, para o bem ou para o mal.

Em alguns casos, a vitória no Dérbi foi fundamental para estabelecer uma base, ganhar confiança e partir rumo ao título. Em outros, a derrota para o principal rival culminou em queda de desempenho e até na saída de treinadores. Neste sábado, 23, Palmeiras e Corinthians voltam a se enfrentar e miram um triunfo para embalar na temporada 2022. O Alviverde, até o momento, está oscilando no Campeonato Brasileiro e busca maior estabilidade para ganhar seu primeiro título da Série A sob o comando de Abel Ferreira. O Alvinegro, por sua vez, tenta ganhar o seu primeiro clássico desde que Vitor Pereira desembarcou no Brasil. O duelo acontecerá na Arena Barueri, já que a casa palmeirense será utilizada para um show, e é válido pela terceira rodada. Abaixo, relembre clássicos recentes que transforaram a trajetória dos rivais.

Palmeiras 1 x 0 Corinthians – Paulista 2016 – 03/04/2016 – Pacaembu

Com o início ruim de Cuca (cinco derrotas em 6 jogos), o Palmeiras poderia pensar em demitir o treinador com uma derrota no clássico. O time alviverde, porém, demonstrou poder de reação contra o rival, ganhou com gol de Dudu — logo após Fernando Prass defender um pênalti cobrado por Lucca — e pegou confiança para o restante da temporada. A conquista do Estadual, é verdade, não foi possível, e o Verdão ficou amargou o vice contra o Santos. Uma base, entretanto, foi montada a partir dali, a equipe e encaixou no Brasileiro e ganhou a edição de 2016.

Gol: Dudu

Corinthians 0 x 2 Palmeiras – Brasileiro 2016 – 17/09/2016 – Neo Química Arena

Além de deixar o Palmeiras mais forte na briga pelo título, a vitória no segundo turno do Brasileirão também derrubou Cristóvão Borges, treinador que substituiu Tite, chamado para comandar a seleção brasileira. Irritados, torcedores alvinegros brigaram com a polícia e xingaram Roberto de Andrade, então presidente do clube. A derrota no clássico foi determinante para a caminhada do Timão, que havia terminado o primeiro turno sonhando com o título. No final, não conseguiu nem a vaga na Libertadores.

Gols: Moisés e Mina

Corinthians 1 x 0 Palmeiras – Paulista 2017 – 22/02/2017 – Neo Química Arena

Auxiliar do Corinthians por muitos anos, Fábio Carille assumiu o comando do time, mas vivia sob a desconfiança da torcida por causa de sua falta de experiência à frente de uma equipe de futebol. O técnico, no entanto, ganhou moral com a Fiel depois da vitória no clássico contra o então campeão nacional. O jogo foi recheado de emoções e contou com uma falha bisonha do árbitro Thiago Duarte Peixoto, que deu o segundo cartão amarelo para Gabriel, ainda que o volante não estivesse envolvido na jogada — a falta havia sido cometida por Maycon. Mesmo com um a menos e sendo encurralado pelos palmeirenses, o Alvinegro venceu o clássico de maneira épica, com gol de Jô em um contragolpe. A partir dali, o Corinthians ganhou “casca” e Carille teve tranquilidade para levar o conjunto do Parque São Jorge ao título estadual. Embalada, a equipe levou também o Brasileirão daquele ano.

Gol: Jô.

Corinthians 3 x 2 Palmeiras – Brasileirão 2017 – 05/11/2017 – Neo Química Arena

Depois de fazer um primeiro turno praticamente perfeito e disparar na liderança, o Corinthians perdeu fôlego no returno, desperdiçando vários pontos e vendo alguns rivais se aproximarem, um deles o próprio Palmeiras. Depois de ganhar do grande rival em jogo eletrizante, no entanto, o time de Fábio Carille ganhou paz e emplacou mais três triunfos seguidos para ficar com o caneco. Uma derrota no Dérbi, por outro lado, poderia fazer o Alvinegro perder o campeonato. No Verdão, o resultado jogou um balde de água fria em Alberto Valentim, que vislumbrava a efetivação como treinador.

Gols: Romero, Balbuena e Jô (Corinthians); Moisés e Mina (Palmeiras)

Palmeiras 0 x 1 Corinthians – Final do Paulistão 2018 – 08/04/2018 – Allianz Parque

O Corinthians tornou-se o primeiro e, até o momento, único rival a conquistar um título na nova casa do Palmeiras. E foi de maneira épica! Após ser derrotado na Neo Química Arena pelo placar mínimo, o então time treinado por Fábio Carille deixou tudo igual cedo, em bela jogada individual de Mateus Vital, finalizada por Rodriguinho. O jogo, como de costume, foi recheado de confusões. Após assinalar penalidade de Ralf em Dudu, o árbitro Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza cancelou a infração, revoltando os palmeirenses. Nas cobranças de pênalti, quem brilhou foi o goleiro Cássio, que agarrou os chutes de Dudu e Lucas Lima.

Após a festa corintiana no Allianz Parque, o então presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte, disparou contra a Federação Paulista de Futebol (FPF) e sua arbitragem, chamando o campeonato de “Paulistinha”, termo que virou chacota entre os rivais do Verdão. Além disso, a partida causou um racha do Verdão com a entidade que rege o futebol no Estado e colocou mais pressão no técnico Roger Machado, que viria a ser demitido após alguns meses.

Gol: Rodriguinho.

Palmeiras 1 x 1 Corinthians – Final do Paulistão 2020 – 08/08/2020 – Allianz Parque

O Palmeiras voltou a festejar um título de Paulistão após 12 anos ao superar o Corinthians. Depois do empate em Itaquera, o Alviverde marcou com Luiz Adriano e estava ganhando até o último minuto, quando Jô sofreu penalidade de Gustavo Gómez e converteu a cobrança. Nas penalidades, no entanto, a equipe de Vanderlei Luxemburgo levou a melhor. O título do Palmeiras também serviu para coroar alguns jogadores que estavam sendo questionados pela torcida, como Gustavo Scarpa e Raphael Veiga, que viriam a ser importantes em conquistas futuras. Além disso, serviu deu moral a Patrick de Paula, atleta fundamental na Copa Libertadores do mesmo ano.

Gols: Luiz Adriano (Palmeiras) e Jô (Corinthians)

Corinthians 0 x 2 Palmeiras – Brasileirão 2020 – 10/09/2020 – Neo Química Arena

O Palmeiras voltou a derrubar um técnico do Corinthians ao ganhar o clássico na casa do rival, em jogo válido pelo primeiro turno do Brasileiro de 2020. Tiago Nunes, que havia feito sucesso no Athletico, não estava bem, é verdade. Uma vitória no Dérbi, porém, daria uma sobrevida ao seu cargo. O jogo teve portões fechados por causa da Covid-19, mas a Gaviões da Fiel, maior torcida organizada do Corinthians, foi a Itaquera após a partida para protestar e emitiu nota no dia seguinte avisando que “a paciência acabou”, com críticas aos jogadores, à comissão técnica e à direção.

Gols: Luiz Adriano e Gabriel Verón

Palmeiras 4 x 0 Corinthians – Brasileiro 2020 – 18/01/2021 – Allianz Parque

Sem piedade, o Palmeiras não tomou conhecimento do rival e aplicou uma goleada por 4 a 0, ao lado de sua torcida. O resultado fez com que uma crise no Alvinegro fosse instaurada. Na época vindo de uma goleada sobre o Fluminense por 5 a 0 — que havia feito Vagner Mancini cair nas graças da Fiel — e brigando por uma vaga na Libertadores, o Timão não conseguiu se recuperar da “cacetada” e passou a se preocupar com o rebaixamento. No fim, sobrou uma vaga na Copa Sul-Americana 2021.

Gols: Raphael Veiga (duas vezes) e Luiz Adriano (duas vezes)