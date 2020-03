Oficial! Copa América e Eurocopa são adiadas para 2021

MARCELO MACHADO DE MELO/ESTADÃO CONTEÚDO O Brasil venceu a última edição da Copa América



A pandemia do novo coronavírus fez com que a Conmebol e a Uefa transferissem para 2021 as disputas da Copa América e da Eurocopa. Em conjunto, as entidades determinaram, na manhã desta terça-feira (17), adiar os torneios, inicialmente programados para o meio de 2020.

Segundo a entidade sul-americana, a Copa América terá os mesmos grupos, sedes (Colômbia e Argentina) e formato. A única alteração será a data, que acontecerá entre 11 de junho a 10 de julho de 2021. Anteriormente, o torneio estava programado com o início em 12 de junho e o término em 11 de julho de 2020.

Atual campeão, o Brasil segue no grupo B ao lado da Colômbia, Equador, Peru, Venezuela e Catar, sede da Copa de 2022 e um dos convidados para o torneio.

Já o Grupo A tem a Argentina como cabeça de chave, além da convidada Austrália e Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai.

Devido à evolução mundial do Coronavírus e com o objetivo de proteger a saúde do futebol sul-americano, a CONMEBOL adia a celebração da 47 edição da Copa América de 11 de junho a 11 de julho de 2021. 📌 https://t.co/Lf6yJaGpgX pic.twitter.com/lSo6uyWLwn — Copa América (@CopaAmerica) March 17, 2020

EUROCOPA

Já a Uefa definiu postergar a Eurocopa para 2021 após uma reunião com os representantes da Associação Europeia de Clubes (ECA) e das 55 federações associadas. Antes marcada para 12 de junho e 12 de julho deste ano, a competição acontecerá entre 11 de junho e 11 de julho do ano que vem.

Oficialmente, a informação ainda não foi divulgada pela entidade. Meios de comunicação do continente, como a agência “Reuters”, o jornal “L’Equipe” e a emissora “SkySports”, entretanto, já adiantaram a notícia.

O adiamento da Euro foi uma solicitação dos clubes, que acreditavam ser fundamental a aplicação da medida para realizar o término dos campeonatos nacionais. Hoje, praticamente todas as ligas do “Velho Continente” estão paralisadas.

Dezesseis membros da Uefa estão envolvidos na repescagem da Eurocopa, programadas inicialmente para serem jogadas em 26 e 31 de março. Eles decidirão os últimos quatro classificados ao torneio de 24 seleções.

A remarcação da Eurocopa para junho de 2021 causará conflito com outros torneios previstos no calendário. Um deles é outra competição da Uefa, a Liga das Nações, com suas finais agendadas para o mesmo período. Mas a principal é a primeira edição do reformulado Mundial de Clubes, com 24 times e agendado para a China pela Fifa. As Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, incluindo a disputa da Europa, também possuem jogos marcados para junho de 2021.

*Com informações do Estadão Conteúdo