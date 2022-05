Oitavas da Libertadores terão Palmeiras x Cerro e Corinthians x Boca Juniors; veja chaveamento 

Além de decidir os confrontos, a entidade também definiu o chaveamento até a grande decisão, marcada para acontecer no dia 29 de outubro, em Guayaquil, no Equador

Reprodução/Twitter/The Libertadores Conmebol realizou o sorteio dos mata-matas da Libertadores 2022



A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) realizou nesta sexta-feira, 27, em Luque, no Paraguai, o sorteio das oitavas de final da Copa Libertadores da América 2022. Nele, ficou definido que o Palmeiras, atual bicampeão do torneio, irá enfrentar o Cerro Porteño (Paraguai). Vice da temporada passada, o Flamengo terá pela frente o Tolima (Colômbia). Já o Corinthians, que busca o seu segundo título, irá encarar novamente o Boca Juniors. O Atlético-MG, por sua vez, mede forças com o Emelec (Equador). Os jogos de ida estão marcados para acontecer entre os dias 28, 29 e 30 de junho, enquanto os duelos da volta nos dias 5, 6 e 7 de julho. Além de decidir os confrontos, a entidade também definiu o chaveamento até a grande decisão, marcada o dia 29 de outubro e que acontecerá no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, no Equador.

Confira os confrontos das oitavas de final da Libertadores:

Athletico-PR x Libertad (Paraguai)

x Libertad (Paraguai) Deportes Tolima (Colômbia) x Flamengo

Vélez Sarsfield (Argentina) x River Plate (Argentina)

Emelec (Equador) x Atlético-MG

Cerro Porteño (Paraguai) x Palmeiras

Talleres (Argentina) x Colón (Argentina)

Corinthians x Boca Juniors (Argentina)

x Boca Juniors (Argentina) Fortaleza x Estudiantes (Argentina)

Confira o chaveamento da Libertadores 2022: