Omar Feitosa testa positivo para Covid-19; casos chegam a 16 no Santos

Além do preparador físico, ó técnico Cuca e 11 jogadores foram diagnosticados com a doença

Ivan Storti/Santos FC Omar Feitosa foi afastado e deve cumprir isolamento sob os cuidados do departamento médico do clube



O Santos comunicou neste sábado, 14, que registrou mais dois casos de coronavírus no clube. Um deles é o preparador físico Omar Feitosa, que foi afastado e vai cumprir isolamento sob os cuidados do departamento médico do clube. Além dele, outro profissional infectado também faz parte da comissão técnica, mas seu nome não foi divulgado pelo clube. Até o momento, o Santos já registrou, com os dois novos casos divulgados, 16 contaminados pela doença. São 11 jogadores e cinco membros da comissão técnica, incluindo o técnico Cuca, que está internado, e seus auxiliares Cuquinha e Eudes. Alison, Alex, Diego Pituca, Jean Mota, João Paulo, Jobson, Lucas Veríssimo, Madson, Sandry, Vladimir e Ângelo são os atletas que foram diagnosticados com a Covid-19.

Ângelo estava com a seleção brasileira sub-17 em período de treinamento na cidade de Itu, no interior paulista, e foi o último dos jogadores a testar positivo. Ele e outros seis atletas contaminados foram liberados para retornarem às suas casas para um período de 15 dias de isolamento, recebendo assistência médica da CBF. Neste sábado, às 16h30, o Santos enfrenta o Internacional, na Vila Belmiro, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time alvinegro soma 31 pontos e aparece na sétima colocação.

*Com Estadão Conteúdos