Osasco Audax anuncia MC Livinho como novo reforço

Reprodução/Audax Livinho será apresentado oficialmente nesta terça-feira (10)



O Grêmio Osasco Audax, que atualmente joga a Série A-2 do Campeonato Paulista, anunciou nesta segunda-feira (9) a contratação de Oliver Decesary Santos, o funkeiro MC Livinho, como novo reforço da equipe.

Livinho receberá um salário mínimo pelo clube (R$ 1.039,00), e seu contrato vai até o fim da participação da equipe no torneio. De acordo com o UOL, ele doará o valor para uma instituição de caridade. O funkeiro se dividirá entre as partidas e a agenda como cantor.

É, O HOBBY DELE É JOGAR.

A iniciativa de tornar Livinho um jogador foi tomada em conjunto. Ele possui o desejo de atuar profissionalmente desde a infância e se destacou em partidas beneficentes realizadas no estádio do Audax.

Livinho deve ser apresentado na sede do Audax nesta terça (10) e já poderá jogar na rodada do fim de semana, contra o Atibaia, já que seu nome consta no Boletim Iinformativo Diário da CBF (BID) desde o final da semana passado. Ele começa a treinar logo após a apresentação.