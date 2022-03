Palmeiras e Corinthians voltam a se enfrentar com técnicos estrangeiros após 65 anos 

O duelo desta quinta-feira, 17, também marcará o primeiro encontro na carreira dos portugueses Abel Ferreira e Vitor Pereira, treinadores de gerações distintas e que não se enfrentaram em Portugal

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/Giuseppe Cacace/AFP/MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Abel Ferreira e Vitor Pereira vão se enfrentar pela primeira vez no clássico entre Palmeiras e Corinthians



Palmeiras e Corinthians voltam a fazer um dos clássicos mais tradicionais do país a partir das 20h30 (de Brasília) desta quinta-feira, 17, no Allianz Parque, pela sexta rodada do Campeonato Paulista – o jogo está atrasado por causa da participação do Alviverde no Mundial de Clubes. O duelo marcará o primeiro encontro na carreira dos portugueses Abel Ferreira e Vitor Pereira, técnicos de gerações distintas e que não se enfrentaram em Portugal. Mais do que isso, o Dérbi voltará a ser comandado por técnicos estrangeiros após mais de 65 anos.

A última vez em que Palmeiras e Corinthians se enfrentaram com treinadores gringos aconteceu em 2 de outubro de 1966, quando o Alvinegro, dirigido pelo argentino Filpo Núñez, derrotou o Verdão, do paraguaio Fleitas Solich, por 1 a 0, pelo Campeonato Paulista. O confronto entre técnicos europeus no Dérbi, então, aconteceu em somente outras duas oportunidades, ainda no início do século passado. Em dezembro de 1929, o Palestra Itália tinha como técnico o húngaro Emeric Hirschel, enquanto o Timão contava com o italiano Virgilio Montarini no comando da equipe – na ocasião, vitória corintiana por 4 a 1. Logo depois, com Montarini ainda no Alvinegro, foi a vez do Verdão ganhar por 1 a 0, sendo liderado pelo também húngaro Eugenio Medgyessy, o Marinetti. Considerando toda história, Abel Ferreira é o 23º treinador estrangeiro do Palmeiras, enquanto Vitor Pereira é o 15º da agremiação do Parque Sâo Jorge.