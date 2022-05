Palmeiras é o único classificado ao mata-mata da Libertadores; veja situação dos brasileiros

Flamengo, Atlético-MG e Corinthians estão em situações confortáveis, enquanto Red Bull Bragantino, Fortaleza, Athletico-PR e América-MG precisam de bons resultados nas duas rodadas finais

EFE/Jonathan Miranda Vanegas Rony é um dos destaques do Palmeiras na temporada



A quarta rodada da Copa Libertadores da América foi encerrada na noite da última quinta-feira, 5. Até o momento, o único time da competição garantido nas oitavas de final é o Palmeiras, líder do Grupo A com 100% de aproveitamento e também com a primeira posição de sua chave assegurada. Quem ainda não está classificado matematicamente, mas tem situação bem encaminhada é o Flamengo. Com 10 pontos, o Rubro-Negro carioca é o líder da chave H e precisa de apenas mais um empate para ir ao mata-mata da competição da Conmebol.

Já Atlético-MG e Corinthians estão em situações confortáveis, mas ainda precisam de mais uma vitória para assegurar vaga nas oitavas de final. Primeiro colocado do Grupo D com 8 pontos, o Galo está à frente de Tolima (7), Independiente del Valle (5) e América-MG (1) – o Coelho precisa ganhar as suas duas últimas partidas e torcer por uma combinação de resultados para passar de fase. Já o Alvinegro paulista, por sua vez, lidera a chave E com 7 pontos, seguido de Boca Juniors (6), Deportivo Cali (5) e Always Ready (4). Assim, uma vitória do Timão basta para ficar entre os dois melhores do grupo.

Já os outros brasileiros da Libertadores precisam de resultados positivos nas rodadas finais para pensar em classificação. O Red Bull Bragantino, segundo colocado do Grupo C com 5 pontos, encara o líder Estudiantes (10) na próxima rodada, no Nabi Abi Chedid. Depois, a equipe de Bragança Paulista visita o Nacional, que ocupa o terceiro lugar com 4. O Vélez Sarsfield, com 2 pontos, também está na disputa. O Fortaleza, por sua vez, está na terceira colocação da chave F, somando 4 pontos, atrás de River Plate (10) e Colo Colo (7). O Leão do Pici, assim, não pode pensar em perder novamente para avançar ao mata-mata.

Assim como o América-MG, quem também está em situação complicada é o Athletico Paranaense, último colocado do Grupo B, com quatro pontos. O Furacão está atrás de Libertad (7), The Strongest (5) e Caracas (5). Assim, agora sob a batuta de Luiz Felipe Scolari, o time de vitórias contra paraguaios e venezuelanos, em jogos que serão disputados na Arena da Baixada. A última rodada desta fase, vale lembrar, acabará na quinta-feira, 26 de maio. Um sorteio com os 16 classificados definirá os duelos das oitavas de final da Libertadores.