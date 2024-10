Palmeiras ganha reforço para jogo contra o Juventude no Brasileirão

Verdão volta a campo contra o Juventude, no próximo dia 20, às 20h, em Caxias do Sul, pelo Campeonato Brasileiro

O Palmeiras aproveita o período de Data-Fifa para treinar, descansar e recuperar jogadores. A boa notícia é o retorno do lateral-direito Mayke, que treinou normalmente nesta quinta-feira (10) após lesão na panturrilha direita. Ele está fora desde o final de agosto, quando se machucou na vitória contra o Cuiabá. No entanto, Piquerez e Bruno Rodrigues seguem de fora das atividades com o elenco. Os jogadores ainda se recuperarem de cirurgias no joelho.

O Verdão volta a campo contra o Juventude, no próximo dia 20, às 20h (de Brasília), em Caxias do Sul, pela 30ª rodada do Brasileirão. A equipe alviverde é a vice-líder do Brasileiro com 57 pontos, três a menos que o líder Botafogo.