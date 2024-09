Palmeiras pode assumir liderança do Brasileirão neste sábado

Verdão enfrenta o Atlético-MG, neste sábado (28), às 18h30, em Campinas

DIOGO NEVES DE CARVALHO/W9 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Palmeiras enfrenta o Atlético-MG pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro



Palmeiras e Atlético-MG se enfrentam neste sábado (28), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida pode ser decisiva para o Verdão assumir a liderança da competição. A conta é simples para a equipe alviverde: precisa vencer o Galo por uma vantagem de 3 gols. Sendo assim, o time de Abel Ferreira assumiria a liderança provisoriamente e torceria por tropeço do Botafogo. Os cariocas jogam contra o Grêmio, também no sábado (28), às 21h, no Mané Garrincha.

Em campo, Caio Paulista retorna de suspensão e deve começar entre os titulares do Palmeiras. Já no meio-campo, Fabinho fica com a vaga do suspenso Richard Ríos. A provável escalação do time é a seguinte: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Fabinho e Maurício; Raphael Veiga, Felipe Anderson e Flaco López.

Palmeiras x Atlético-MG e Botafogo x Grêmio serão transmitidos com narração ao vivo no YouTube Jovem Pan Esportes.