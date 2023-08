Palmeiras se destaca entre times paulistas e derrota Cuiabá na Arena Pantanal

Com a vitória, o alviverde se mantém na segunda posição da tabela do Brasileirão

Deyverson, jogador do Cuiabá, disputa lance com Murilo, jogador do Palmeiras, durante partida no estádio Arena Pantanal pelo campeonato Brasileiro



O Palmeiras superou o Cuiabá por 2 a 0, neste sábado, 19. A equipe do técnico Abel Ferreira teve gols de Rafael Veiga e Richard Rios. O time do Mato Grosso, que ainda vai enfrentar o Corinthians em casa neste segundo turno, já venceu o Santos, por 3 a 0, e o São Paulo, por 2 a 1, além de empatar por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino. Com a vitória, o Palmeiras manteve o segundo lugar na tabela do Brasileirão e encurtou para 11 pontos sua distância para o Botafogo, que empatou com o São Paulo no estádio do Morumbi. No primeiro tempo, o Palmeiras teve dificuldade para furar o bloqueio do Cuiabá, que marcou na região central do campo. Luan cruzou bola perfeita para Raphael Veiga, que cabeceou com força, sem chance para Walter, aos 30 minutos. Já no segundo tempo, o Palmeiras mudou a tática, o time apostou no contra-ataque com o espaço concedido pelo Cuiabá.