Palmeiras segura empate com o Fortaleza e segue na liderança do Brasileirão

Jogo na Arena Castelão terminou com um jogador a menos para o time paulista

CAIO ROCHA/ISHOOT/ESTADÃO CONTEÚDO Palmeiras segue na liderança do Brasileirão



O Palmeiras conseguiu empate em jogo contra o Fortaleza, na Arena Castelão, neste domingo, 26, na capital cearense. A partida começou com um gol de Thiago Galhardo, aos 20 minutos do primeiro tempo. O resultado se manteve até os 21 minutos do segundo tempo, quando o meio-campista Raphael Veiga marcou o primeiro gol do Verdão. A competição ficou acirrada logo em seguida, aos 25 do segundo tempo, quando Calebe Gonçalves marcou o segundo gol para o clube cearense. No fim, o jogo terminou em 2 a 2, com o último gol do time paulistano feito por José Rafael Vivian. O Palmeiras ainda jogou com um atleta a menos. Gustavo Gómez foi expulso no início do segundo tempo. O Verdão segue na liderança do Campeonato Brasileiro, seguido Pelo Flamengo, que também tem 63 pontos. O Botafogo, que começou o torneio com favoritismo, está em terceiro lugar após uma sequência de oito jogos sem vitória.