Palmeiras x RB Bragantino e São Paulo x Corinthians: Saiba tudo sobre as semifinais do Paulistão 

O Alviverde encara o Massa Bruta em sua casa e tenta manter o sonho do título invicto, o que não acontece há 50 anos; Majestoso carrega tabus dos dois lados e acontece no aniversário do 100º gol de Rogério Ceni

Reprodução/FPF Taça do Campeonato Paulista 2022



As semifinais do Campeonato Paulista 2022 começam a ser disputadas a partir deste sábado, 26, quando Palmeiras e RB Bragantino se enfrentam no Allianz Parque, a partir das 18h30 (de Brasília), em confronto único. O vencedor da partida terá pela frente São Paulo ou Corinthians, que medem forças no Morumbi no domingo, 27 – a bola rola às 16 horas (de Brasília). As finais, vale lembrar, acontecerão nos dias 30 de março e 3 de abril. Abaixo, a Jovem Pan seleciona tudo o que você precisa saber dos jogos, onde assistir, as escalações e outras curiosidades.

Palmeiras x RB Bragantino

Dono da melhor campanha do Estadual, o time treinado por Abel Ferreira segue em busca de um feito que não acontece há 50 anos no Palmeiras: conquistar o Paulistão de maneira invicta – a última vez que o Alviverde conseguiu a façanha ocorreu em 1972. Para isso, os comandados pelo português terão que passar pelo RB Bragantino, clube que voltou a ganhar força no cenário nacional com a parceria com a Red Bull, empresa de bebidas energéticas. A vantagem dos palmeirenses, além de atuar em casa, é que o retrospecto recente contra o Massa Bruta é favorável. Desde que Abel assumiu o time, o Verdão encarou o Braga em dois mata-matas, levando a melhor em ambas as ocasiões. Na primeira, a equipe da capital paulista tirou o adversário das oitavas de final da Copa do Brasil de 2020, ganhando os dois duelos e vencendo por 4 a 1 no placar agregado. Já no Campeonato Paulista do ano passado, o Palestra bateu o conjunto liderado por Maurício Barbieri pelo placar de 1 a 0, avançando para a semifinal.

Por outro lado, o Palmeiras segue sem a sua fortaleza defensiva para o duelo contra o RB Bragantino. Convocado para as Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2022, o goleiro Weverton (Brasil) será baixa novamente. Além disso, Luan está voltando de lesão e ainda é dúvida para o embate importantíssimo. A boa notícia envolve Gustavo Gómez, que retorna da seleção paraguaia após receber o segundo amarelo contra o Equador. Assim, o provável Verdão tem: Marcelo Lomba; Marcos Rocha, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga e Gustavo Scarpa; Dudu e Rony. A equipe do interior, campeã estadual em 1990, tentará voltar a uma final provavelmente com: Cleiton; Aderlan, Realpe, Léo Ortiz e Luan Cândido; Jadsom Silva, Eric Ramires, Bruno Tubarão e Helinho; Hyoran e Ytalo. Destaque no ataque, Artur foi diagnosticado com uma lesão na coxa e não estará à disposição.

Onde assistir: A Jovem Pan transmite em AM 620, FM 100,9 e YouTube em áudio. Além disso, o jogo será exibido no YouTube do Paulistão, nos canais Premiere e Paulistão Play.

Arbitragem: Luiz Flávio de Oliveira (árbitro), Luiz Andrini (auxiliar), Evandro de Melo (auxiliar) e Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR).

São Paulo x Corinthians

Três semanas depois do São Paulo vencer o Corinthians com gol de Jonathan Calleri pela fase de grupos do Paulistão, os rivais voltam a se encontrar no Morumbi, desta vez em um duelo eliminatório. A favor do Tricolor pesa o tabu de não perder para o Alvinegro sob o seu domínio desde 2017 – são seis vitórias e três empates no período. Além disso, o dia 27 de março, data desta semifinal de Estadual, está marcada na memória de milhões de são-paulinos: há 11 anos, justamente neste dia, Rogério Ceni atingiu a marca de 100 gols na carreira diante do time do Parque São Jorge. Por outro lado, os corintianos computam um retrospecto amplamente favorável nos duelos de mata-mata contra o arquirrival. Somente neste século, em nove disputas deste tipo, o Timão levou a melhor em todas: Paulistão (2003, 2009, 2013, 2017, 2018 e 2019), Torneio Rio-SP (2002), Copa do Brasil (2002) e Recopa Sul-Americana (2013).

Para esta semifinal, Rogério Ceni e Vitor Pereira terão alguns problemas para montar seus respectivos times. Do lado do São Paulo, o zagueiro Robert Arboleda será baixa novamente por estar representando o Equador nas Eliminatórias, enquanto o meio-campista Gabriel Sara permanece sob os cuidados do departamento médico do clube para tratar de uma lesão no tornozelo. Assim, o provável Tricolor tem: Jandrei; Rafinha, Diego Costa, Léo e Welington (Reinaldo); Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Alisson; Luciano e Calleri (Eder). Já o Corinthians vai a campo sem Victor Cantillo, volante que tenta colocar a Colômbia na próxima Copa do Mundo. Gustavo Mantuan e Willian, por sua vez, deixaram o duelo com o Guarani se queixando de dores e são dúvidas para o Majestoso. O possível Timão será escalado com: Cássio; Fagner, Gil, João Victor e Lucas Piton; Du Queiroz, Paulinho (Giuliano), Renato Augusto, Willian (Adson), Gustavo Mosquito (Roni) e Roger Guedes.

Onde assistir: A Jovem Pan transmite em AM 620, FM 100,9 e YouTube em áudio. Além disso, o jogo será exibido com imagens no Paulistão Play, Estádio TNT Sports, HBO Max, Record TV e Premiere.

Arbitragem: Vinícius Gonçalves Dias Araújo (árbitro principal), Alex Ang Ribeiro (auxiliar), Leonardo Tadeu Pedro (auxiliar) e José Cláudio Rocha Filho (VAR).