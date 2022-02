Abel chama e Gabriel Veron viaja às pressas para a final do Mundial de Clubes

Atacante não integrou a delegação palmeirense no início da preparação por ter sido diagnosticado com Covid-19; após teste negativo, foi convocado para ir a Abu Dhabi

Cesar Greco/Ag. Palmeiras - 30/11/2021 Gabriel Veron reforçará o elenco do Palmeiras nos Emirados Árabes



Após testar negativo para Covid-19, o atacante do Palmeiras, Gabriel Veron, foi convocado pelo técnico Abel Ferreira para ir á Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, e integrar a equipe que se prepara para a disputa da final do campeonato Mundial de Clubes da FIFA. A informação foi confirmada pela assessoria do clube à equipe de reportagem da Jovem Pan. Inicialmente, o jogador não viajou para com a delegação palestrina por testar positivo para o coronavírus, mas, após o período de isolamento, e com o teste negativo, a comissão técnica optou por chamá-lo para se juntar à equipe. O clube brasileiro ainda terá mais dois treinos antes da finalíssima, que ocorrerão nesta quinta e na próxima sexta. Agora, o técnico português terá todo o elenco à disposição para o confronto contra o Chelsea, que ocorre neste sábado, 12, às 13h30 no horário de Brasília, no estádio Mohammed Bin Zayed.