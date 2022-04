Abel Ferreira critica ‘olé’ da torcida palmeirense e afirma que time poderia ter goleado o Corinthians

Na visão do português, gritos comuns no toque de bola denotam menosprezo ao adversário: ‘Em Portugal, isso acontece em outro esporte, não no futebol’

Cesar Greco/Ag. Palmeiras - 23/04/2022 Abel Ferreira ficou satisfeito com o desempenho palmeirense no Dérbi



Uma cena chamou a atenção no clássico entre Palmeiras e Corinthians neste sábado, 23, na Arena Barueri. Com 3 a 0 no placar, o técnico Abel Ferreira se dirigiu à torcida do Palmeiras e pediu para que ela apoiasse o time. Na entrevista coletiva após o Dérbi, o português revelou que estava incomodado com os pedidos de “olé” que vieram das arquibancadas. “Quero nossos torcedores a apoiar a equipe. Quando o Zé [Rafael] dá aqueles cortes, quando fazemos gol, festejar… Quero que olhem para nossa equipe. Para mim, o “olé” é faltar respeito com o adversário. Em Portugal, isso acontece em outro esporte, não no futebol. Nós precisamos de todos os adversários. Quanto melhor for nosso adversário, mais vamos encher o estádio”, opinou Abel.

Já com o seu time, o português está plenamente satisfeito. Abel Ferreira acha que o Verdão fez uma grande partida e poderia até ter saído de Barueri com uma goleada sobre o maior rival. “Se vocês virem o jogo, as duas primeiras bolas em profundidade são do nosso adversário. Nós temos três rotas de ataque, desde o primeiro dia aqui já disse: vamos por dentro, por fora ou em profundidade. Neste clássico, fomos de todas as maneiras. Fizemos um jogo muito bom, criamos oportunidades. Fizemos três e poderíamos ter feito mais”, destacou o treinador alviverde.