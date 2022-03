Abel Ferreira ganha ‘reforço’ para semifinal entre Palmeiras e RB Bragantino; entenda

O Alviverde encara o Massa Bruta neste sábado, 26, no Allianz Parque, em busca de uma final no Campeonato Paulista

Foto: WILIAN OLIVEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Abel Ferreira ganhou um reforço antes de Palmeiras x RB Bragantino



Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, ganhou uma excelente notícia na véspera do duelo contra o RB Bragantino, marcado para as 18h30 (de Brasília) deste sábado, 26, no Allianz Parque, pela semifinal do Campeonato Paulista. Trata-se do retorno do zagueiro e capitão Gustavo Gómez, que foi liberado pela seleção paraguaia. Titular na vitória do Paraguai sobre o Equador, na noite da última quinta-feira, o defensor recebeu o segundo amarelo e não poderá disputar a última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo 2022. Desta forma, a Federação Paraguaia atendeu ao pedido do Alviverde, autorizando o atleta a retornar o Brasil para encarar o Massa Bruta pelo Estadual. A expectativa é que ele chegue ao Brasil ainda hoje para se juntar ao restante da delegação.

Para elevar a expectativa dos palmeirenses para o confronto, o RB Bragantino confirmou nesta sexta-feira, 25, que o atacante Artur, um dos destaques do time no Campeonato Paulista, será baixa. O jovem, que foi revelado nas categorias de base do Verdão, sofreu uma lesão na coxa e não terá condições de enfrentar o seu ex-time. Assim, quem deve ser escalado no setor ofensivo é o garoto Helinho. Vale lembrar que a disputa é em jogo único e, quem avançar, irá medir forças com São Paulo ou Corinthians nas decisões. A outra semifinal acontecerá no domingo, 27, no Morumbi.