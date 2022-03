Abel Ferreira relata já ter decidido sobre renovação com o Palmeiras: ‘Contarei aos jogadores antes’

Técnico nega rumores de que teria recusado propostas antes e pedido contratação de centroavante para ficar

DANIEL CARVALHO/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Abel Ferreira já conquistou quatro títulos no Palmeiras



O técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, contou que já decidiu sobre renovar ou não o contrato com o clube alviverde, mas ainda não disse que foi decisão tomada, ao ser entrevistado no programa Roda Viva, da ‘TV Cultura’. Antes, prometeu que contaria ao elenco que comanda. “Vocês sabem que estou aqui no Brasil sem minha família. Estou aqui sozinho. Minha família aqui são meus jogadores. Eles vão ser os primeiros a saber da minha decisão. É verdade que tenho uma proposta com o Palmeiras para renovar. Tive uma conversa com a Leila na sexta-feira. As primeiras pessoas que têm de saber são meus jogadores. O que eu sou hoje aqui no Brasil, eu devo a eles, porque de fato nós construímos uma verdadeira equipe.”, relatou Abel. Segundo ele, a renovação só é possível se a esposa e as duas filhas vierem morar no Brasil.

Sobre a negociação para permanência, Abel afastou alguns boatos. “É tudo mentira que recusei primeira, segunda, que só renovo se tiver centroavante. Tudo mentira. Falei com os colegas jornalistas aqui, que é da vossa responsabilidade passar notícias verdadeiras e não encher páginas por encher. Não estou a criticar, estou a fazer uma constatação. É mentira o que foi dito. É verdade, sim, que tenho uma proposta. É verdade que falei com a Leila na sexta-feira. Qualquer que seja a minha decisão, os primeiros a saber serão meus jogadores”, voltou a dizer o técnico. Em outro momento, Abel ainda disse ter vergonha por perder o controle à beira do campo e ser expulso.