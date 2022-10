Abel Ferreira terá reforço no Palmeiras para duelo contra o Avaí; veja a provável escalação

Líder do Campeonato Brasileiro, o Alviverde tentará voltar a vencer após dois jogos neste sábado, 22, no Allianz Parque

Cesar Greco/Palmeiras - 03/10/2022 Abel Ferreira tenta conquistar o primeiro Brasileirão com o Palmeiras



Líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tentará voltar a vencer após dois jogos neste sábado, 22, diante do Avaí, no Allianz Parque, pela 33ª rodada. Para isso, o treinador Abel Ferreira poderá contar com o retorno de Rony, atacante que cumpriu suspensão automática no empate diante do São Paulo e ocupará a vaga de Merentiel. Recuperado de uma mialgia na coxa esquerda, Bruno Tabata é outro que deve ficar à disposição do técnico palmeirense. O Verdão, por outro lado, não contará com Murilo, zagueiro suspenso e que será substituído por Luan. Assim, a provável escalação tem: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Mayke, Dudu e Rony. Com 68 pontos, a equipe paulista tem oito a mais que o segundo colocado Internacional.