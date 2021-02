Al Ahly 0 x 0 Palmeiras: Acompanhe minuto a minuto a disputa pelo 3º lugar do Mundial

Aqui, você pode acompanhar os lances do jogo de despedida do Alviverde paulista no torneio da Fifa

Reprodução/Palmeiras O Palmeiras encara o Al Ahly pela disputa do terceiro lugar do Mundial de Clubes



47′ – FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Por enquanto, nada de gols na disputa pelo terceiro lugar do Mundial de Clubes.

46′ – CARTÃO AMARELO! Willian, do Palmeiras, recebe o amarelo após cometer falta no meio-camp0.

45′ – SOBE A PLACA! Teremos mais dois minutos de acréscimo. Vamos aos 47!

44′ – Palmeiras melhora na reta final do primeiro tempo, tendo o atacante Rony como protagonista.

43′ – Rony é lançado por Mayke, vai ao fundo e cruza na segunda trave. Viña aparece para complementar, mas não pega em cheio na bola e El Shenawy fica com ela.

42′ – Rony arrisca jogada individual pela direita, e é desarmado por Ayman.

41′ – EL SHENAWY! Luiz Adriano aproveita batida de escanteio e cabeceia, mas o goleiro do Al Ahly encaixa.

40′ – El Shenawy, goleiro do Al Ahly, recebe atendimento médico após a bela defesa.

39′ – QUASE, PALMEIRAS! Viña dispara pela esquerda e levanta na medida para Rony, que cabeceia no canto. O goleiro do Al Ahly se estica todo e espalma para escanteio.

38′ – Mais Al Ahly! Afsha é lançado entre Mayke e Gustavo Gómez, recebe dentro da área e, com pouco ângulo, bate para fora.

37′ – Apesar do Al Ahly ter finalizado mais, a posse de bola está equilibrada: 50% para cada lado.

35′ – Afsha experimenta de fora da área, mas pega mal na bola e facilita a defesa de Weverton.

34′ – Weverton deixa o gol e intercepta cruzamento de Afha para Bwalya.

33′ – Acordou? Palmeiras chega de novo com Rony, mas o atacante é travado no momento do chute.

32′ – UUH! Veiga cobra escanteio da esquerda, e a defesa do Al Ahly tira. Na sobra, Rony pega de primeira e finaliza perto do ângulo direito. Palmeiras cria a sua melhor chance.

31′ – FORA! Bwalya faz o pivô, gira e bate à esquerda do gol. Só dá Al Ahly!

30′ – Veiga levanta bola na marca do pênalti, mas a defesa do Al Ahly consegue tirar.

29′ – Viña consegue escanteio para o Palmeiras pela esquerda. Vem bola na área!

28′ – Estão nervosos? Palmeiras perde a bola na saída mais uma vez, mas, desta vez, o Al Ahly não consegue aproveitar.

27′ – CARTÃO AMARELO! Weverton, do Palmeiras, é advertido pela arbitragem por reclamação.

26′ – QUASE! Felipe Melo perde a bola na saída de bola para El Soleya. O meio-campista avança, entra na área e chuta à direita do gol. Que chance incrível para o Al Ahly!

25′ – Hany protege bem a bola e impede avanço de Veiga na ponta esquerda do ataque do Palmeiras.

24′ – Mais tarde, a partir das 15h (de Brasília), você acompanha a final entre Bayern de Munique e Tigres no site da Jovem Pan!

22′ – Após longa troca de passes do Al Ahly, Bwalya comete falta de ataque em Gustavo Gómez.

21′ – Muito forte! Luiz Adriano exagera na força do passe para Rony, entregando de graça para o goleiro adversário.

20′ – Em vinte minutos, é o Al Ahly quem toma as rédeas da partida, buscando passes em profundidade e fazendo a defesa do Palmeiras trabalhar.

18′ – Gustavo Gómez é driblado por Bwalya, mas se recupera na jogada e impede o avanço do Al Ahly.

17′ – Taher vai à linha de fundo, mas não consegue cruzar com a marcação de Mayke e acaba jogando para fora.

16′ – Patrick de Paula faz a infilitração e espera passe de Viña, mas a bola fica na marcação dos egípcios.

15′ – El Soleya joga bola na entrada da área, mas Luan rebate e alivia para o Palmeiras. Jogo complicado para os brasileiros até o momento.

14 – Impedido! Mais uma vez buscando as costas da defesa do Palmeiras, Taher é flagrado em condição irregular.

12′ – Longe! Patrick de Paula finaliza da intermediária e não leva perigo ao gol do Al Ahly.

10′ – Rony pega sobra de escanteio e arrisca bonita finalização. Sem força, a bola vai direto para as mãos do goleiro El Shenawy.

09′ – Al Ahly começa melhor a partida, sendo mais objetivo e permanecendo em seu campo de ataque.

07′ – Por cima! Benoun ganha disputa pelo alto com a defesa do Palmeiras e testa para fora, sem perigo para Weverton.

06′ – Mais Al Ahly! Taher é lançado novamente nas costas da zaga do Palmeiras, mas Gustavo Gómez tira para escanteio.

05′ – Afsha tenta escapada pela esquerda, mas perde disputa no corpo com Felipe Melo. É lateral para o Palmeiras!

04′ – Taher é lançado nas costas da defesa palmeirense, mas Weverton deixa o gol e fica com a bola.

02′ – FORÇOU! Patrick de Paula tenta esticada para o campo de ataque, mas erra lançamento e manda direto para fora. Tiro de meta para o Al Ahly.

01′ – IMPEDIDO! Willian recebe em posição irregular e bate para o gol, mas o bandeira pega impedimento do atacante do Palmeiras.

COMEÇOU – Apita o árbitro! Começa o primeiro tempo entre Al Ahly e Palmeiras. Acompanhe os lances no site da Jovem Pan!

PRÉ JOGO – Momento do aquecimento do Palmeiras antes de a bola rolar.

PRÉ JOGO – O Al Ahly vai a campo com El Shenawy; Hany, Benoun, Ayman e Ibrahim; Fathi, El Soleya e Afsha; Akram, Bwalya e Taher. Pitso Mosimane é o treinador.

PRÉ JOGO – O Palmeiras, treinado por Abel Ferreira, está escalado com Weverton, Mayke, Luan, Gómez e Viña; Felipe Melo, Patrick de Paula e Raphael Veiga; Willian, Rony e Luiz Adriano.

PRÉ JOGO – Olá! Acompanhe o minuto a minuto da disputa pelo terceiro lugar do Mundial de Clubes! Al Ahly (Egito) e Palmeiras medem forças no Education City, no Catar, nesta quinta-feira, 11. A bola rola às 12h (de Brasília). Fique ligado no site da Jovem Pan!