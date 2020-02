Alvo do Palmeiras, Hulk teve temporada abaixo da média em 2019

Reprodução/Instagram Huk é atacante do Shangai SIPG



O “UOL Esporte” informou, na manhã desta terça-feira (11), que o Palmeiras fez uma consulta ao Shangai SIPG, da China, pelo atacante Hulk, mas que o alto salário do atleta desanimou o clube brasileiro. Conhecido por suas apresentações na seleção brasileira e no Porto, o experiente jogador de 33 anos demonstrou números mais modestos no futebol chinês justamente na temporada passada.

Em 2019, Hulk permaneceu com a tarja de capitão do Shangai no braço e continuou certa relevância dentro da equipe. O paraibano, entretanto, registrou marcas inferiores em relação aos anos anteriores e acompanhou a má fase do time, que terminou na 3ª posição do Campeonato Chinês, foi eliminado da Champions Asiática nas quartas de final e caiu na semifinal da Copa da China.

De acordo com o “Transfermakt”, Hulk balançou as redes 17 vezes e deu 10 assistências em 37 partidas realizadas com a camisa do Shangai SIPG na temporada passada – a pior média desde que desembarcou no país, na metade 2016.

No seu ano de estreia, Hulk participou de apenas 8 partidas, marcando 4 vezes e dando 1 assistência, com média de 0,5 gol por jogo. Já em 2017, ele viveu o seu auge ao fazer incríveis 30 gols e 25 assistências em 45 jogos.

Em 2018, por sua vez, Hulk também foi discreto ao ir às redes “somente” 17 vezes. Na ocasião, no entanto, o jogador serviu seus companheiros em 17 oportunidades. Tudo isso em 35 duelos na temporada.

Com um dos maiores salário na China, Hulk é detentor de um título do Campeonato Chinês e de uma taça da Supercopa da China.

Antes de vestir as cores do Shangai, o atleta passou por Zenit (Rússia), Kawasaki Frontale (Japão), Tokyo Verdy (Japão), Hokkaido Consadole Sapporo (Japão) e Vitória (Bahia).

Veja os números de Hulk na China abaixo

2016 – 8 jogos, 4 gols e 1 assistência

2017 – 45 jogos, 30 gols e 25 assistências

2018 – 35 jogos, 17 gols e 17 assistências

2019 – 37 jogos, 17 gols e 10 assistências