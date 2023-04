Apenas dois times venceram o Água Santa por dois ou mais gols de diferença no Paulistão

Palmeiras precisa alcançar esse feito se quiser conquistar o título no tempo normal

Alexandre Battibugli/Ag.Paulistão Água Santa perdeu por dois gols de diferença apenas para dois times



O Água Santa chega com tamanha moral para o jogo de volta e último da decisão do Campeonato Paulista 2023 contra o Palmeiras. No primeiro duelo das equipes, no último fim de semana, o Netuno venceu por 2 a 1. Neste domingo, 9, a partir das 16 horas, o time de Diadema pode garantir a conquista inédita no tempo normal caso vença a partida ou garanta um empate. Por outro lado, o Verdão precisa vencer o jogo por um gol de diferença para levar a disputa para as penalidades ou por dois gols ou mais para ser campeão no tempo regulamentar. Contudo, o Água Santa apenas perdeu para dois times por dois ou mais gols de diferença nesse Paulistão. E esses duelos ocorrem no início da competição. Na estreia, o Netuno perdeu dentro de casa por 3 a 1 para a Ferroviária. Já na rodada seguinte foi derrotado para o Corinthians, na Neo Química Arena, por 3 a 0. De lá para cá foram oito vitórias, quatro empates e apenas uma derrota, justamente para o Palmeiras, por 1 a 0, ainda na fase de grupos. O Verdão entra em campo neste domingo em busca de acabar com esse retrospecto “positivo” do Água Santa, que nesta edição, pela primeira vez na história, chegou a semifinal e final do Paulistão.