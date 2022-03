Após ser criticado por jornalistas, Abel Ferreira é abraçado pela torcida do Palmeiras

Desde que desembarcou no Brasil, o técnico português recebeu críticas acima do tom de vários profissionais da imprensa

DANIEL CARVALHO/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Abel Ferreira já foi alvo de várias críticas pesadas da imprensa desde que chegou ao Palmeiras



Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, voltou a ser alvo da imprensa esportiva na última segunda-feira, 14, quando o jornalista Paulo Roberto Martins, conhecido como Morsa, durante o programa “Papo de Craque”, da Rádio Transamérica, o chamou de “idiota” e boçal” – após a repercussão, a emissora repudiou a declaração de seu funcionário. “Não estou dizendo que ele é mau treinador. Não falei isso. Estou falando que ele como ser humano é uma desgraça, um idiota. Ele é um idiota. Ele é um boçal. Ele não tem educação. Ele é arrogante, ele é prepotente, como ser humano. Não estou falando como técnico de futebol, que ele sabe fazer. Com time bom ou ruim, o esquema dele de retranca será sempre o mesmo”, afirmou.

O episódio, entretanto, não é um caso isolado na trajetória de Abel Ferreira no Alviverde paulista. Desde que desembarcou no Brasil, o técnico também recebeu críticas acima do tom de outros profissionais da imprensa, como, por exemplo, o ex-jogador e apresentador Neto. Logo após o técnico ganhar seu quarto título no Verdão, batendo o Athletico-PR na final da Recopa Sul-Americana, o técnico detonou parte da imprensa e foi rebatido pelo funcionário do Grupo Bandeirantes. “Você é tonto? O que você quer, [Abel Ferreira]? Que o cara que se formou em jornalismo, que o cara que jogou bola [fale de ciência]? Nós estamos te elogiando. O que você quer? E a imprensa não vai em cima? O jornalista tem que falar de ciência? O ex-jogador não pode falar que você mexeu errado? A sua mãe sabe mais? Sabe fazer bacalhau, sabe fazer cacetinho? A minha mãe sabe de futebol, talvez a sua não saiba”, disparou Neto no “Os Donos da Bola”, do dia 25 de fevereiro – posteriormente, o ídolo da torcida do Corinthians se retratou.

⚠️Comunicado da Rádio Transamérica de São Paulo. pic.twitter.com/X9kM9g6blH — Transamérica Esportes (@tresportes) March 15, 2022

Hoje Neto deve pedir desculpas á Abel Ferreira do Palmeiras pelos ataques á mãe dele e a xenofobia que sempre demonstrou. Sempre foi baixo e a anos a mídia tenta passar de engraçadinho. A Band merece um processo também pois compactua. pic.twitter.com/Dj6uf2AhzS — Fabiana Lupa (@FabianaLupa) February 25, 2022

Também por uma declaração após um jogo do Palmeiras, Abel Ferreira foi chamado de “supremacista” pelo comentarista Eugênio Leal, do Grupo Disney, depois da classificação diante do Atlético-MG, nas quartas de final da Libertadores do ano passado. “Se Abel durante o jogo conseguiu conseguiu estar frio, eu acho que depois do jogo ele também devia ter tido cabeça pra não falar um monte de besteira. E a gente nem colocou a maior parte das besteiras que ele falou, porque ele foi supremacista quando ele exalta a Europa contra a América do Sul, quando ele fica batendo no peito pra falar de Portugal”, disse durante o SportsCenter.

Apesar das críticas de parte da mídia esportiva, Abel Ferreira segue em alta com a torcida do Palmeiras, sendo abraçado pelos torcedores, seja no Allianz Parque os nas redes sociais. Após o episódio envolvendo o comentarista Paulo Morsa, na última segunda-feira, por exemplo, o treinador recebeu diversas mensagens de apoio na web. “Se a Transamérica tivesse dignidade, mandaria embora o Paulo Morsa, sujeito pequeno e mesquinho. Falar horrores de uma pessoa que ele nem conhece… Fechado com Abel Ferreira”, disse um palmeirense. “A perseguição ao Abel Ferreira e ao Palmeiras precisa necessariamente ser tratada com rigor pelo clube. Não são críticas ao jogo, são xingamentos a pessoa e destilação de ódio contra o clube. Isso tem se repetido em vários meios de comunicação. Tem fugido muito do tema ‘futebol'”, acrescentou outro.

Por todos os ataques, alguns até sujos, de parte da imprensa com Abel Ferreira, o Allianz Parque poderia ter um mosaico para o maior técnico que passou pela SEP, no Dérbi de quinta-feira. Ele merece e faz tempo. pic.twitter.com/km6bIqN3PJ — Gabriel Amorim (@gabrilamorim) March 14, 2022

Se a @tresportes tivesse dignidade, mandaria embora o lixo do Paulo Morsa, sujeito pequeno e mesquinho, falar horrores de uma pessoa que ele nem conhece pessoalmente, fechado com Abel Ferreira. — Buzo S.E.P (@BuzoSEP) March 15, 2022

A perseguição ao Abel Ferreira e ao Palmeiras precisa necessariamente ser tratada com rigor pelo clube. Não são críticas ao jogo, são xingamentos a pessoa e destilação de ódio contra o clube. Isso tem se repetido em vários meios de comunicação. Tem fugido muito do tema “futebol”. — Augusto Dalla Vecchia (@vecchia_augusto) March 15, 2022

Abel Ferreira é o melhor treinador do futebol Brasileiro,Bi da Libertadores imprensa lixo — @marcelguitar10 (@marcelguitar10) March 15, 2022

Queria entender o por que da imprensa paulista estar atacando tanto o Abel Ferreira, perceberam que mesmo atacando o ótimo trabalho dele no palmeiras não surte efeito nenhum continua sendo campeão, agora querem não atacar o trabalho mas sim a pessoa ? Desnecessário demais — Gugu 🇪🇪🎺 (@uh_gustavin) March 15, 2022

O ápice de imbecilidade é a imprensa brasileira esportiva dizer que o Abel Ferreira era um supremacista branco, olha que já ofenderam a honra não só a dele como da família até a própria mãe. — DAMN. (@nighttlovell) March 15, 2022