Auxiliar de Luxemburgo prevê sucesso de Felipe Melo na zaga: ‘Vai ser um dos melhores do Brasil’

Palmeiras/Divulgação Palmeiras



Vanderlei Luxemburgo já confirmou que vai testar Felipe Melo na zaga neste início de temporada. O treinador já demonstrou confiança no desempenho do atleta de 36 anos na nova posição.

Mauricio Copertino, auxiliar de Vanderlei Luxemburgo no Palmeiras, foi outro a elogiar as características de Felipe Melo e foi além. Para ele, o camisa 30 vai ser um dos melhores zagueiros do Brasil.

“O Felipe tem trabalhado muito bem nessa nova posição, vai ser um dos melhores zagueiros do Brasil nesta temporada. O Vanderlei quer fazer um time propositivo, jogando em busca do gol o tempo todo e com muito equilíbrio em todos os setores”, afirmou em entrevista ao Esporte Interativo.

O primeiro teste de Felipe Melo como zagueiro será na noite desta quarta-feira (15), às 22h30 (horário de Brasília), contra o Atlético Nacional (COL), durante torneio de pré-temporada nos EUA.