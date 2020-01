Barba, cabelo e BIGODE: Palmeiras vence fácil com hat-trick de Willian

ROBERTO VAZQUEZ/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Tranquila. Assim é possível definir a vitória do Palmeira em cima do Oeste. Luxemburgo resolveu poupar quatro titulares (Dudu, Felipe Melo, Luiz Adriano e Gabriel Menino) e apostou na força do elenco para conseguir a vitória. E deu resultado. O Verdão bateu o Oeste por 4 a 0, com gols de Gustavo Scarpa e hat-trick de Willian Bigode, na noite desta quarta-feira (29), no Pacaembu, em partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Paulista.

O Palmeiras dominou os 45 minutos iniciais da partida. Gustavo Scarpa foi o destaque do primeiro tempo e foi premiado com o gol que abriu o marcador. O meia sofreu um pênalti aos 36 minutos, assumiu a responsabilidade e o mesmo cobrou para fazer o primeiro do Verdão.

A melhor forma de estrear em 2020: com gol! Se liga aí no pênalti convertido pelo Scarpa pela #CâmeraDoEstagiário! ⚽️1️⃣4️⃣#AvantiPalestra #PALxOES pic.twitter.com/r3mVNdbPvI — SE Palmeiras (@Palmeiras) January 29, 2020

O Palmeiras foi para o intervalo com a vantagem mínima no placar, mas com um bom futebol apresentado. O Alviverde voltou para o segundo tempo e logo conseguiu aumentar o marcador. Aos 16 minutos, Willian fez um golaço para fazer o primeiro dele. Depois de bela jogada individual de Wesley, Bigode dominou dentro da área, girou e acertou um belo chute de primeira.

O Verdão fez o terceiro, novamente com Willian, aos 20 minutos. Marcos Rocha deu um passe primoroso de três dedos e deixou Bigode na cara do gol. O atacante deu só um toquinho para tirar do goleiro Caíque França.

O passe milimétrico de Marcos Rocha para Willian completar e marcar o seu 4º gol em 2020!#PALxOES | 3×0#AvantiPalestra pic.twitter.com/QEcMTYWR3j — SE Palmeiras (@Palmeiras) January 29, 2020

E o hat-trick veio. Lucas Lima recebeu a bola no meio campo, conduziu e deu uma linda enfiada de bola para Willian. O atacante protegeu e finalizou rasteirinho para fazer o terceiro dele no jogo, o quatro do Palmeiras. Com os três gols de hoje, Willian chegou aos 43 com a camisa do Verdão e se tornou o terceiro maior artilheiro do clube no século. Dudu (68) e Vagner Love (54) estão à frente.

Com a vitória, o Verdão soma sete pontos e é vice-líder do Grupo B, atrás do Santo André, que tem nove pontos. O Palmeiras volta a campo no próximo domingo (2), às 16h, no Nabi Achi Chedid, para encarar o Red Bul Bragantino.

Ficha técnica Palmeiras x Oeste

Palmeiras

Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Luan, Gustavo Gómez e Víctor Luis; Ramires, Zé Rafael, Lucas Lima (Raphael Veiga) e Gustavo Scarpa (Wesley); Gabriel Veron e Willian Bigode

Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Cartão Amarelo:

Oeste

Caíque França; Éder Sciola, Sidimar (Betinho), Bruno Bispo e Alyson; Mantuan, Matheus Jussa e Mazinho; Marlon, Roberto e João Paulo (Fabrício Oya)

Técnico: Renan Freitas

Cartão Amarelo: Bruno Bispo e Marlon

Público total: 15.409

Renda: R$ 445.227,50