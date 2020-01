Barcelona oficializa contratação de Matheus Fernandes, ex-Palmeiras, por R$ 33,2 milhões

César Greco/Agência Palmeiras/Divulgação Matheus Fernandes foi vendido ao Barcelona



O Barcelona emitiu um comunicado, na tarde desta sexta-feira (31), oficializando a contratação de Matheus Fernandes. Contratado junto ao Palmeiras por 7 milhões de euros (na cotação atual, R$ 33,2 milhões), o meio-campista será incorporado ao restante do grupo catalão somente no dia 1º de julho de 2020 e assinará contrato válido até a metade de 2025.

Segundo o Barça, a negociação poderá chegar aos 10 milhões de euros (R$ 47,5 milhões), caso Matheus Fernandes atinja as metas estipuladas no acordo. Além disso, tentando se proteger do assédio de outros clubes, os Culés colocaram uma cláusula de 300 milhões de euros (R$ 1,4 bilhão) pelo jogador.

Na última quarta-feira (29), o Palmeiras liberou o atleta para realizar exames médicos na Catalunha. Já na noite de ontem, o atleta se despediu do Alviverde e da torcida.

“Nunca fui bom em despedidas, mas às vezes elas são necessárias, apesar de difíceis. Me despeço e agradeço ao @palmeiras, clube que confiou no meu potencial, e me contratou no ano passado. Meu obrigado também ao @botafogo por ter aberto as portas da base para um menino cheio de sonhos. Muito honrado por ter vestido camisas com tanta história do futebol brasileiro”, disse.

Revelado no Botafogo, Matheus Fernandes surgiu como grande promessa do Glorioso e acabou sendo adquirido pelo Palmeiras no início de 2019. Sem espaço com Felipão e Mano Menezes, ele amargou a reserva em grande parte da temporada.