Borja admite negociação com o Olimpia e fala em fim de ciclo no Palmeiras

Divulgação/Palmeiras Borja deve ser emprestado ao Olimpia



O atacante Miguel Borja, do Palmeiras, admitiu que está muito perto de ser emprestado ao Olimpia (Paraguai) nos próximos dias. Em entrevista ao canal “Win Sports”, o centroavante falou que o acordo está próximo de ser realizado e falou em “fim de ciclo” no Verdão.

“[O empréstimo] É algo que está muito próximo. É algo que se vem falando. A verdade é que meu empresário está falando com os dirigentes e com o presidente para chegar a um acordo. O mais provável é que entre hoje e amanhã esteja tudo certo”, disse.

Borja reconheceu que não tem mais clima no Alviverde e vê a transferência para o Olimpia como uma oportunidade de voltar a ser protagonista na América do Sul e retornar à seleção colombiana.

“Sim. Creio que aqui isso passa por um tema familiar também. É hora de tomar novos ares, estar em um lugar mais tranquilo. Falei com a minha esposa e com a minha família e chegamos a um acordo que a solução é dar um passo à frente. O próprio ciclo no Palmeiras se cumpriu. E agora quero voltar a ser protagonista na Libertadores e ganhar um título, pelo menos”, afirmou.

“Jogar a Libertadores, tratar de ser protagonista novamente, voltar a fazer gols como no ano passado e que a porta da seleção possa estar aberta novamente”, completou.

O centroavante também revelou ter recebido outras propostas de times do continente, mas que priorizou o Olimpia.

“Sim, haviam outras ofertas aqui da América do Sul. Mas acho que o ideal para eu voltar ao nível que eu quero, ao nível que muitos me conheceram é estar em uma equipe de confiança, uma equipe que eu me sinta bem. Creio que o Olímpia é uma boa equipe, que foi campeão três vezes da Libertadores, campeã do mundo e uma das maiores da América do Sul”, declarou.

Borja foi contratado pelo Palmeiras após brilhar na reta final da Libertadores 2016 pelo Atlético Nacional, time colombiano campeão daquela edição.