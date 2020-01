Bruno Henrique passará por exames e pode desfalcar o Palmeiras na estreia do Paulistão

César Greco/Agência Palmeiras/Divulgação Bruno Henrique pode desfalcar o Palmeiras na estreia do Paulistão



O meio-campista Bruno Henrique é dúvida para a estreia do Palmeiras no Campeonato Paulista, diante do Ituano, no Novelli Júnior, na próxima quarta-feira (22), às 19h15. Ainda sentindo dores na virilha, o volante passará por avaliação médica nesta segunda-feira (20) para saber se estará apto para o primeiro jogo oficial do Alviverde em 2020.

Bruno Henrique deixou a partida diante do New York City, no torneio amistoso de pré-temporada nos EUA, ainda no primeiro tempo. No confronto realizado no último sábado, o jogador foi substituído por Ramires após sentir a virilha.

Do banco de reservas, Bruno Henrique viu seus companheiros vencerem os americanos por 2 a 1, em triunfo que deu o título ao Palmeiras da competição.

Peça-chave no Palmeiras em 2019, Bruno Henrique terminou a última edição do Brasileirão como artilheiro do time, com 10 gols marcados em 34 partidas.