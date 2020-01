Bruno Henrique tem lesão muscular na coxa direita

César Greco/Agência Palmeiras/Divulgação Bruno Henrique



O Palmeiras informou que o volante Bruno Henrique teve uma lesão detectada no músculo adutor da coxa direita. O volante se machucou ainda no primeiro tempo do segundo jogo do torneio de pré-temporada nos Estados Unidos, no último sábado (18).

Bruno Henrique não deve jogar a estreia do Palmeiras no Campeonato Paulista, diante do Ituano, no Novelli Júnior, na próxima quarta-feira (22), às 19h15. O prazo de recuperação não foi divulgado pelo clube.

A dupla de volantes do Verdão para a estreia do Campeonato Paulista deve ser formada por Gabriel Menino, jovem das categorias de base, e Ramires. O experiente volante substituiu Bruno Henrique na partida contra o New York City.