Carlos Eduardo, Victor Luis e Hyoran devem ser os próximos a deixar o Palmeiras

César Greco/Agência Palmeiras/Divulgação Carlos Eduardo



Carlos Eduardo, Victor Luis e Hyoran estão próximos de deixar o Palmeiras. A negociação mais avançada é do Athletico Parananese com o atacante. A ideia é que o jogador seja emprestado ao clube paranaense por um ano com valor de compra fixado.

Carlos Eduardo chegou ao Palmeiras comprado por R$ 25 milhões junto ao Pyramids, do Egito, em uma das negociações mais caras da história do clube. Apesar dos valores, o atacante pouco produziu e nunca conseguiu atingir as expectativas do torcedor. O negócio com o Athletico deve ser sacramentado nesta terça-feira (7). O Furacão concordaria em comprar parte dos direitos do jogador. Valores e a parcela ainda não foram informados.

Outras saídas

O Atlético-MG deve tirar outros dois jogadores do Palmeiras. Hyoran e Victor Luis estão próximos de acordos com o Galo. O meia de 25 anos deve ser emprestado por um ano. Hyoran renovou o contrato no fim do ano passado. Já Victor Luis seria comprado em definitivo pelo Atlético-MG por 2 milhões de euros (cerca de R$ 9 milhões).