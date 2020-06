Caso Dudu: Defesa divulga mais vídeos da confusão entre o jogador e a ex-mulher

A defesa do atacante palmeirense divulgou mais um vídeo da confusão entre ele e Mallu Ohana, ex-mulher do atleta que o acusa de agressão

VAN CAMPOS/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Dudu é atacante do Palmeiras



A defesa do atacante Dudu divulgou nesta terça-feira mais imagens da discussão entre o jogador do Palmeiras e a ex-mulher Mallu Ohana, que o acusa de agressão. Os vídeos foram captados das câmeras de segurança do prédio onde ocorreu a confusão, na semana passada, e mostram o encontro entre os dois, que estavam acompanhados por outras pessoas.

Ao todo, a defesa de Dudu divulgou mais de 20 arquivos de vídeos, principalmente de movimentações na garagem e na entrada do condomínio. Além do casal aparecer conversando, em um dos momentos mais tensos, o jogador tenta entrar em um veículo e recebe empurrões de Mallu, que busca golpeá-lo enquanto ele tenta se sentar no banco de trás do carro.

No Boletim de Ocorrência registrado em 22 de junho, Mallu afirma que foi agredida pelo jogador com socos na cabeça, na região do peito e puxões de cabelo. No dia seguinte, a defesa de Dudu divulgou vídeos das câmeras de segurança do prédio, porém a ex-mulher havia declarado que o material estava editado e não mostrava toda a ação. Por sua vez, a defesa do atleta palmeirense sustenta que os vídeos divulgados nesta terça estão na íntegra.

Além desse problema pessoal, o atacante pode se transferir do clube nos próximos dias. O Al-Duhail, do Catar, promete fazer uma proposta de R$ 80 milhões ao Palmeiras para levar o jogador.

Mais um vídeo divulgado pela defesa do jogador Dudu. Dessa vez, dentro do estacionamento onde Mallu e sua defesa tinham garantido terem provas de onde e como a confusão se iniciou. pic.twitter.com/JQrq3Kdcft — Bruno Massa (@brunomassa) June 30, 2020

*Com Estadão Conteúdo