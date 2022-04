Ceará vence o Palmeiras por 3 a 2 fora de casa na estreia no Campeonato Brasileiro

Jorge (contra), Mendoza e Lucas Ribeiro marcaram os gols da equipe cearense, enquanto Zé Rafael e Gustavo Gomez descontaram para os donos da casa; jogo teve confusão nos minutos finais

RICARDO MOREIRA/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Mandantes foram surpreendidos e perderam em sua estreia no Campeonato Brasileiro



O Ceará surpreendeu o Palmeiras e derrotou os comandados de Abel Ferreira por 3 a 2 na estreia das equipes no Campeonato Brasileiro de 2022. O Palmeiras saiu atrás no marcados, depois que Jorge (contra) e Mendoza marcaram os gols para o Ceará. Ainda no primeiro tempo, Zé Rafael diminuiu para o Verdão, que tentou pressionar na segunda etapa, mas viu Lucas Ribeiro fazer o terceiro e sacramentar a vitória do Ceará. No fim do jogo, a arbitragem marcou um pênalti para o Palmeiras, que descontou com Gustavo Gomez. O final do jogo foi marcado por uma confusão entre os jogadores e terminou com o meia Vina, do Ceará, sendo expulso. Na próxima rodada, o Palmeiras visita o Goiás enquanto o Ceará recebe o Botafogo.

*Com informações do Estadão Conteúdo