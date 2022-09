Com desfalques, Palmeiras vence o Atlético-MG e aumenta vantagem na liderança

Murilo marcou o único gol da vitória do alviverde, que abriu nove de vantagem para o vice-líder

TIAGO TRINDADE/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Palmeiras fez grande resultado no Mineirão mesmo com muitos desfalques



No jogo de maior destaque da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG recebeu o Palmeiras, no Mineirão, e perdeu por 1 a 0. O Palmeiras estava desfalcado de quatro jogadores. O resultado mantém o alviverde na liderança do campeonato, com nove pontos de vantagem para o vice-líder. Já o Galo estaciona em 7º e chega ao terceiro jogo sem vitória. O Palmeiras teve mais dificuldades de criação no início de jogo. O Atlético-MG teve chances claras com Keno e Hulk, que acertou o travessão. No segundo tempo, aos cinco minutos, Scarpa jogou na área e a bola sobrou para Murilo empurrar para as redes. Por volta dos 20 minutos o jogo foi paralisado por sinalizadores nas arquibancadas. Aos 42, Breno Lopes balançou as redes, mas a arbitragem anulou por falta no lance. Na próxima rodada, o Palmeiras viaja para enfrentar o Botafogo e o Galo joga contra o Fluminense.