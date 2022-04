Com visão bloqueada devido a show no Allianz, torcedores do Palmeiras celebram o título pelo telão; veja vídeos

Diretoria colocou cerca de 3 mil ingressos gratuitos à disposição da torcida em setor que ficou encoberto por causa da montagem da estrutura para o show do Maroon 5

Cerca de 3 mil palmeirenses foram ao Allianz Parque, mas não conseguiram assistir à partida da mesma maneira que a maioria da torcida. Uma parte da arquibancada, atrás de um dos gols, estava encoberta por uma estrutura que será usada no show do Maroon 5, marcado para a próxima quinta-feira, 7, no estádio do Palmeiras. Para não ficar com as cadeiras vazias, a diretoria do Palmeiras não cobrou pelos bilhetes, colocados à disposição dos sócios-torcedores do clube, e instalou um telão no local. Havia um previsível delay, mas os torcedores que lá estavam tambe´m vibraram, comemoram os quatro gols palmeirenses e depois soltaram o grito de “é campeão”.

Foi no telão, não teve delay e o Palmeiras foi Campeão!

Obrigado @Palmeiras e @avantipalmeiras por essa experiência sensacional

