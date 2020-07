Roger Guedes no Palmeiras? Veja como atacante estava jogando antes da pandemia de Covid-19

Atacante do Shandong Luneng, da China, disse que “está resolvendo o seu futuro” e criou expectativa na torcida palmeirense

Reprodução Roger Guedes é atacante do Shandong Luneng



Os rumores de uma possível volta de Roger Guedes ao Palmeiras se intensificaram nas últimas horas. Nas redes sociais, o atacante do Shandong Luneng, da China, postou uma foto ao lado do empresário com a legenda: “resolvendo meu futuro” e também marcou presença em uma imobiliária na cidade de São Paulo. No Instagram, ele usou emojis como um porquinho, fazendo referência ao Alviverde paulista. Mas o jogador seria um bom reforço para o Verdão? E como ele estava jogando antes na pandemia de Covid-19?

O Campeonato Chinês 2020 ainda não começou por causa do novo coronavírus. Assim, a última partida de Roger Guedes aconteceu no final do ano passado, na derrota para o Shangai Shenhua, na final da Copa da China.

Contratado junto ao Palmeiras na metade de 2018, Guedes contabiliza 36 partidas com a camisa do Shandong Luneng, com 15 gols e 8 assistências neste período.

Na última Superliga, o brasileiro foi o vice-artilheiro do Shandong, o quinto colocado na classificação geral. Em seu time, Roger Guedes marcou 12 vezes e ficou atrás apenas do seu companheiro italiano Graziano Pellè, que balançou as redes em 17 oportunidades.

Na equipe chinesa, Roger Guedes tem total liberdade para se movimentar no ataque, sem ficar preso em uma ponta. Além de dar mais dinamismo no setor ofensivo, ele também costuma recuar para participar na criação. Veja no mapa de calor do atleta abaixo.

O mapa aponta os locais em que Roger Guedes tocou na bola na vitória do Shandong Luneng sobre o Tianjin Teda, na penúltima rodada do Campeonato Chinês, no ano passado.

Peça-chave no 4-4-2 do treinador Li Xiaopeng, o atleta de 23 anos segue demonstrando a velocidade e o drible como principais recursos. Além disso, o catarinense gosta de entrar na área para tentar concluir as jogadas (assista ao vídeo abaixo).

Apesar das especulações, Guedes tem contrato com o Shandong Luneng até o final de julho de 2022 e tem o valor estimado em 9 milhões de euros (cerca de R$ 51 milhões), cifra considerada alta, principalmente neste momento de crise dos clubes brasileiros.

Revelado pelo Criciúma, Roger Guedes despontou nacionalmente no Palmeiras entre 2016 e 2017. Após problemas internos, ele foi emprestado ao Atlético-MG e mostrou bom futebol por seis meses até ser vendido para o Shandong Luneng.