Convocado pelo Uruguai, Matías Viña desfalcará o Palmeiras no Paulistão

Reprodução/Palmeiras Matías Viña durante apresentação no Palmeiras



Recém-contratado pelo Palmeiras, o uruguaio Matías Viña será desfalque na equipe alviverde na última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista, na partida diante do Água Santa. Convocado pela seleção uruguaia nesta quinta-feira (5), o lateral-esquerdo estará com o grupo que enfrentará Chile e Equador, no final de março, pela Eliminatórias da Copa do Mundo.

Viña defenderá o Uruguai na partida contra os chilenos, em Montevidéu, agendada para o dia 26 de março. Já no dia 31, a Celeste terá compromisso fora de casa contra os equatorianos. A apresentação dos jogadores, entretanto, está marcada para o dia 23, na capital uruguaia.

Assim, o titular da lateral esquerda do Palmeiras será baixa no jogo contra o Água Santa, previsto pela Federação Paulista de Futebol (FPF) para o dia 1º de abril, no Allianz Parque.

Atualmente, o Verdão é o segundo colocado do Grupo B do estadual, com 17 pontos. Líder da chave, o Santo André soma dois pontos a mais.