Copa do Brasil: CBF confirma Juazeirense x Palmeiras no Estádio do Café, em Londrina 

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou na tarde desta quinta-feira, 27, que a partida entre Juazeirense e Palmeiras, válida pela rodada de volta da 3ª fase da Copa do Brasil, acontecerá no Estádio do Café, em Londrina, no Paraná – a bola rola às 19 horas (de Brasília) do dia 11 de maio. O time baiano terá que viajar até o Sul do país porque sua casa, o Adauto Moraes, em Juazeiro, não poderá ser utilizado – a entidade exige que os estádios da terceira fase tenham pelo menos 10 mil lugares, enquanto a casa do Juazeirense comporta menos de 8 mil pessoas.

Desta formam, sem o Adauto à disposição, o Estádio do Café, em Londrina, surgiu então como uma opção principalmente pela questão financeira – o Alviverde paulista, assim como outros grandes de São Paulo, costuma ter bom público quando atua lá, o que ajudaria a reforçar os cofres do clube baiano. A primeira decisão entre Juazeirense e Palmeiras está marcada para este sábado, 30, no Allianz Parque, ás 21 horas (de Brasília). Assim como todos os outros jogos, o gol qualificado não será utilizado como critério de desempate.