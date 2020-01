Copa SP: Palmeiras busca classificação para as oitavas diante do Goiás nesta terça

Fábio Menotti/Agência Palmeiras O Palmeiras volta a campo na Copinha nesta terça-feira



O Palmeiras continuará em busca do título inédito da Copinha nesta terça-feira (14). O time enfrentará o Goiás, em partida que vale classificação para as oitavas de final, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, às 17h.

Até aqui, a equipe paulista teve três vitórias e uma derrota: União-MT (3×1), Petrolina-PE (2×0), Ferroviária (0x1) e Sertãozinho-SP (3×0).

O duelo trará marca importante para o treinador Alviverde: Wesley Carvalho se tornará o técnico com mais partidas à frente do Palmeiras na história da Copinha, com 18 jogos.

A 51ª Copa São Paulo teve inicialmente 128 clubes divididos em 32 sedes na primeira fase. Os dois melhores de cada grupo avançaram para a segunda etapa. São seis duelos eliminatórios no total, em jogo único, com final marcada para 25 de janeiro, no estádio do Pacaembu.