Cruzeiro surpreende, anuncia contratação de Dudu e deixa torcida do Palmeiras furiosa

O Cruzeiro fez um anúncio importante neste sábado, confirmando a contratação do atacante Dudu, que está no Palmeiras. O jogador assinará um contrato de três anos com o clube mineiro, em uma negociação em que prevaleceu a vontade do atleta. Dudu, formado nas categorias de base da Raposa, passará por exames e formalizará o novo acordo antes de se juntar à equipe em Belo Horizonte na próxima semana. O acordo entre Cruzeiro e Palmeiras foi finalizado na manhã deste sábado (15), com a participação do diretor de futebol Alexandre Mattos, curiosamente quem levou o atacante ao Verdão em 2015, em uma negociação que marcou a mudança de postura do clube paulista no mercado.

O anúncio pegou os torcedores de surpresa nas redes sociais. Alguns inicialmente pensaram se tratar de uma invasão de hackers no perfil do Cruzeiro. Dudu, que estava relacionado para o jogo do Palmeiras na sexta-feira, contra o Vasco, não entrou em campo. Ele ainda não se sente recuperado de uma lesão no joelho que sofreu no ano passado. Seu último jogo foi contra o próprio cruzmaltino, no dia 27 de agosto de 2023, pelo Brasileirão. O jogador havia publicado na sexta uma mensagem de agradecimento aos torcedores pelas redes sociais. Aos 32 anos, conquistou diversos títulos em verde e branco e era extremamente identificado com a torcida. Ele também teve passagens peloe Grêmio e por clubes internacionais como Dynamo Kyiv, da Ucrânia, e Al-Duhail, do Catar. Os torcedores da Raposa ficaram extasiado e celebraram bastante. Muitos palmeirenses se sentiram traídos por Dudu.

Publicada por Felipe Cerqueira

